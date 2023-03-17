بعد أكثر من عامين .. «يوتيوب» تعيد تفعيل قناة دونالد ترامب

المصدر: ا ف ب

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أعلنت "يوتيوب" اليوم الجمعة إنهاء تعليق مشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المنصة بعد عامين من حظره عقب هجوم أنصار له على الكابيتول.

وقالت المنصة الأمريكية العملاقة على تويتر "اعتبارا من اليوم، لم تعد قناة دونالد ترامب خاضعة لقيود".

واستُبعد المرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2024 من الشبكة الاجتماعية في يناير 2021 بينما كان في السلطة، على خلفية تحريض أنصاره إبان الهجوم على مقر الكونغرس في واشنطن.

واتخذت معظم شبكات التواصل الاجتماعي التي تتمتع بانتشار واسع حينها قرارات مماثلة لقرار "يوتيوب" غير المسبوق، وبينها "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام".

وبرّرت منصة "يوتيوب" الجمعة قراراها بإعادة تفعيل قناة ترامب قائلة إنها قيّمت "مخاطر العنف" آخذةً بالاعتبار أهمية استماع الناخبين "للمرشحين الرئيسيين على قدم المساواة".

وأعيد تفعيل حسابات دونالد ترامب على "تويتر" و"فيسبوك" و"انستغرام" في الأشهر الماضية، لكنه لم يستخدمها بعد، ويتواصل مع أنصاره من خلال منصته الخاصة "تروث سوشال".

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