واشنطن تقدم 171 مليون دولار مساعدات إنسانية لفنزويلا

المصدر: اب

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تعتزم الإدارة الأمريكية التعهد بأكثر من 171 مليون دولار، اليوم الجمعة، للمشروعات الإنسانية والتنموية لمساعدة الفنزويليين الذين يواجهون مجموعة من الاحتياجات الملحة في البلاد وخارجها.

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية قبل الإعلان أن جزءاً من التمويل سيوجه للغذاء والمياه والصرف الصحي خلال الأزمة الطاحنة التي تشهدها فنزويلا، بينما خصص باقي التمويل لايجاد مأوى في حالات الطوارئ والرعاية الصحية والخدمات الأخرى للفنزويليين الذين هاجروا لدول أخرى في أمريكا الجنوبية.

من المتوقع أن تعلن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - غرينفلد، عن التعهد خلال مؤتمر في بروكسل.

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