روسيا تزود الغواصات بصواريخ تفوق سرعة الصوت

المصدر: د ب ا

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ذكر قائد البحرية الروسية في مقابلة نشرت اليوم الجمعة أن البحرية تعتزم تزويد غواصاتها بأسلحة حديثة تفوق سرعة الصوت.

وأضاف الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، في مقابلة نشرت في صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الناطقة بلسان القوات المسلحة "لا تدع أحداً يشك في أننا سنفعل ذلك" ولم يكشف إيفمينوف عن موعد تحويل أسطول الغواصات لتجهيزها بالصواريخ الجديدة.

وتابع أن هناك حاليا عشرة أنواع من الغواصات في الخدمة.

وتابع أن الصواريخ الحديثة الموجهة، طراز "كاليبر"، تم اختبارها على غواصات الجيل الثاني. واليوم يمكن تجهيز جميع الغواصات في الخدمة بهذه الصواريخ بما في ذلك طرادات الغواصات الاستراتيجية".

وتابع أن الخطوة المقبلة سوف تكون التحديث بصواريخ، تفوق سرعة الصوت.

كما أعلن إيفمينوف، بأن الغواصات النووية التابعة للبحرية الروسية، ستقوم بإطلاق صواريخ باليستية لأغراض الاختبار.

وأوضح إيفمينوف: "تدريبات البحرية الروسية في القطب الشمالي ستستمر، ومن المقرر العمل على صعود الغواصات في منطقة القطب الشمالي".

وفقا للقائد العام للقوات البحرية الروسية، القطب الشمالي هو أحد المسارح الرئيسية للغواصات الروسية، "ليست منطقة مناخية فحسب، بل لا تزال أيضا ساحة تدريب ومنزلا".

واستطرد إيفمينوف: "اليوم، تعد الملاحة تحت الجليد واستخدام الأسلحة في الجليد فنا رائعا، يتقنه أطقم الغواصات في عدد محدود جدا من البلدان، ونحن الأفضل بينهم".

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