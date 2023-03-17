الولايات المتحدة تنشر صوراً لاعتراض الروس مسيّرتها

المصدر: عواصم - وكالات

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نشرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أمس، لقطات لطائرة روسية تقوم باعتراض غير آمن لطائرة استطلاع دون طيار، تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة إن المقطع، الذي رفعت عنه السرية وبث على موقع قيادة القوات المسلحة الأمريكية في أوروبا، ومدته 42 ثانية، يظهر طائرة روسية من طراز «سو27»، حلقت مرتين، تقترب من الجزء الخلفي من الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز «إم كيو9»، تبدأ في إلقاء الوقود أثناء مرورها.وخلال التحليق الأول لم يظهر أي تصادم بين الطائرتين، ولا أي شيء يبرر سقوط المسيّرة.

المناورة «تشوش بث الفيديو» بحسب الموقع، يشير إلى أن مروحة المسيّرة «يمكن رؤيتها وتبقى سليمة». وخلال التحليق الثاني، المناورة هي نفسها لكن الطائرة تقترب أكثر من المسيرة دون التحقق ما إذا كانت المقاتلة نفسها أو أخرى. وعندها ينقطع البث، ولدى معاودته يمكن رؤية المروحة مجدداً، ومشاهدة تضرر إحدى شفراتها، على حد قول سلاح الجو الأمريكي.

في الأثناء، اعترفت روسيا بأن مقاتلتين اعترضتا الطائرة دون طيار، وأكدت أنها ليست مسؤولة عن سقوطها، وأكدت موسكو أنها تريد انتشال المسيّرة لإثبات تورط الولايات المتحدة في العمليات في أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن أحد أسباب الحادث هو «تعزيز» عمليات التجسس الأمريكية. فيما شدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن على أن بلاده سوف تواصل التحليق «حيث يسمح القانون الدولي بذلك». وقال: «نتعامل بجدية شديدة مع احتمال للتصعيد ولهذا اعتقد أنه من المهم أن يتم الإبقاء على خطوط التواصل مفتوحة».

في غضون ذلك، أكدت موسكو رغبتها في تحديد مكان الطائرة المسيّرة الأمريكية التي تحطمت في البحر الأسود، والعمل على انتشال الطائرة، إلا أن واشنطن قالت إن الطائرة المسيّرة سوف تقدم قيمة استخباراتية محدودة لموسكو. بدوره، صرّح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف للتلفزيون الروسي «لا أعرف إذا كنا سننجح. ولكن يجب القيام بذلك. بالطبع آمل أن ننجح».

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