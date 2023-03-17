ترحيب أمريكي بمحادثات رئاسية صينية أوكرانية مرتقبة

المصدر: عواصم - وكالات

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رحبت الولايات المتحدة، أمس بأي محادثات قد تعقد بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ناطق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، تعليقاً على تقارير صحفية أشارت إلى اتصال هاتفي مرتقب بين جين بينغ وزيلينسكي، حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وقال كيربي: «إن المحادثات بين الرئيس الأوكراني ونظيره الصيني، ستكون شيئاً جيداً إذا تحدث الاثنان»، لكنه حذّر بكين من اتخاذ وجهة نظر أحادية للصراع.

وأضاف إن «واشنطن دعمت في وقت هذه المحادثات، وما زالت تدعمها».

حرب عقوبات

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إن روسيا تواجه «حرب عقوبات»، وذلك في أول خطاب رئيس يلقيه أمام أقطاب الأعمال منذ إصداره الأمر بنشر عشرات الآلاف من قوات بلاده في أوكرانيا العام الماضي،وسط تسارع أوروبي لإمداد كييف بمقاتلات.

وأكد بوتين أن بلاده تعيد توجيه دفّة اقتصادها بسرعة نحو الدول التي لم تستهدفها بالعقوبات، معرباً عن شكره لقادة الأعمال على جهودهم لمساعدة الدولة الروسية. فيما حض المليارديرات ونخبة رجال الأعمال في روسيا على الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، ومنشآت الإنتاج والشركات، لمساعدة البلاد في التغلب على ما وصفه بـ«محاولات غربية لتدمير اقتصادها».

وأكدت روسيا، أنها لا تشكّل «تهديداً» لفنلندا والسويد، اللتين تعرقل تركيا انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي«الناتو» . وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لصحافيين: «ندّدنا مراراً بهذا التوجه حيال انضمام فنلندا والسويد، وقلنا مراراً إن روسيا لا تشكّل بأي حال تهديداً لهذين البلدين». وتابع بيسكوف: «لم يهددونا أبداً، لذلك لا نشكّل تهديداً لهم، ولا يسعنا إلا أن نأسف لطموحهم بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي».

وأعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه من «المهم جداً» تأمين ذخائر «بسرعة» لأوكرانيا، من أجل التصدي للقوات الروسية. وقال في خطاب أمام نواب «البوندستاغ»: «سنقرر مع شركائنا الأوروبيين تدابير جديدة، لضمان إمدادات أفضل ومتواصلة» من الذخائر، خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

دعم عسكري

في الأثناء، أعلن الرئيس البولندي، أن بلاده تعتزم منح أوكرانيا عشرات المقاتلات من طراز «ميغ - 29»، لتصبح أول دولة عضو في «الناتو»، تلبي طلباً ملحاً للحكومة الأوكرانية بالحصول على تلك الطائرات. وصرح الرئيس أندريه دودا، أن بولندا سوف تسلم أوكرانيا 4 طائرات حربية، سوفيتية الصنع، في الأيام المقبلة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راينميتال» الألمانية لتصنيع الأسلحة، أرمين بابرجر، عرض مجموعته الخاصة بإنشاء مصنع في أوكرانيا لإنتاج الدبابة «بانثر» الجديدة. وقال إن إنشاء أوكرانيا للمصنع سوف يستغرق ما يتراوح بين 12 و14 شهراً. وأعلن بابرجر أن «راينميتال» تعتزم خلال الـ15 شهراً المقبلة، البدء في إنتاج الدبابة التي كانت المجموعة قدمتها منتصف 2022.

بدورها، ذكرت صحيفة «تليغراف»، أن فرنسا متهمة بإبطاء حزمة للاتحاد الأوروبي بقيمة ملياري يورو، لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال المطالبة بتصنيع الذخائر داخل التكتل. ونقلت الصحيفة عن مصادر أوروبية قولها، إن «باريس أرادت ضمانات بأن الاتفاق على شراء أسلحة بشكل مشترك، ينبغي أن يفيد فقط الشركات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي».

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