بولندا ستسلم كييف مقاتلات ميغ-29 في أول خطوة من نوعها من قبل عضو في الاطلسي

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الخميس أن بلاده ستسلم دفعة أولى من أربع مقاتلات قاذفة من طراز ميغ-29 الى أوكرانيا، ما سيشكل أول عملية تسليم من هذا النوع من قبل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال دودا للصحافيين "في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة... أربع طائرات تعمل بشكل كامل لأوكرانيا".

وقد طلبت كييف عدة مرات من حلفائها الغربيين تسليمها مقاتلات-قاذفات حديثة على أمل الحصول على مقاتلات أف-16 الأمريكية.

و أكد البيت الأبيض أن قرار بولندا "لا يغير" الموقف الأمريكي المعارض لإرسال طائرات أمريكية الصنع إلى كييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن قرار بولندا "لا يغير حساباتنا فيما يتعلق بطائرات إف16" الأمريكية الصنع، مضيفا أن الخطوة البولندية "لا تؤثر ولا تغير" ذلك.

وردا على الإعلان البولندي قال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري ايغنات إن "مقاتلات ميغ لن تحل المشاكل، نحن بحاجة لمقاتلات أف-16. لكن طائرات الميغ ستساهم في تعزيز قدراتنا".

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