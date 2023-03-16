حصيلة الاعصار فريدي في ملاوي 326 قتيلا

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أعلن رئيس ملاوي الخميس ان الإعصار فريدي الذي استمر لفترة استثنائية، أوقع 326 قتيلا في البلاد بحسب حصيلة جديدة فيما تجاوز العدد الاجمالي للضحايا في دول جنوب افريقيا ال400 منذ وصول هذه الظاهرة في نهاية فبراير.

وقال لازاروس شاكويرا خلال زيارة الى بلانتير (جنوب)، مركز العواصف، "منذ (الاربعاء)، ارتفعت حصيلة هذه الكارثة من 225 الى 326 قتيلا وتضاعف عدد النازحين ليصل الى 183,159" في ملاوي. والإعصار الذي ضرب المنطقة مرتين متبعا مسارا حلقيا نادرا ما يسجل لدى خبراء الأرصاد الجوية، تسبب بمقتل 73 شخصا في موزمبيق و17 في مدغشفر.

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