الصين تحضّ أوكرانيا وروسيا على استئناف محادثات السلام

المصدر: أ ف ب

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حضّ وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الخميس، على استئناف محادثات السلام بين كييف وموسكو "في أقرب وقت ممكن"، وفق ما أعلنت بكين.

وقال تشين في بيان إن "الصين تخشى أن تتصاعد الأزمة وتخرج عن نطاق السيطرة. وتأمل أن يحافظ الطرفان على الهدوء، وأن يمارسا ضبط النفس، ويستأنفا محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وأن يعودا إلى طريق التسوية السياسية".

هذه المكالمة هي أول محادثة رسمية بين المسؤولين منذ تولي وزير الخارجية الصيني منصبه في ديسمبر.

وأضاف الوزير "تأمل الصين أن تبقي أوكرانيا وروسيا على الأمل في الحوار والمفاوضات".

تعرضت الصين لانتقادات من دول غربية لموقفها من الحرب، لكنها نفت بشدة الشهر الماضي اتهامات الولايات المتحدة لها بأنها تدرس إرسال شحنات أسلحة لدعم روسيا.

ونشرت بكين الشهر الماضي ورقة موقف بشأن الحرب في أوكرانيا، دعت فيها إلى الحوار وسعت لطرح نفسها وسيطا محايدا.

كرر تشين الخميس دعمه لهذا الاقتراح، قائلا إن بكين "تتمسك بموقف موضوعي ونزيه بشأن القضية الأوكرانية، وتلتزم بتعزيز محادثات السلام، وتدعو المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف لمحادثات السلام".

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