روسيا تؤكّد أنها لا تشكّل تهديدًا لفنلندا والسويد في انضمامهما للناتو

المصدر: أ ف ب

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أكّدت روسيا الخميس أنها لا تشكّل "تهديدًا" لفنلندا والسويد بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) .

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الأربعاء إن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب هلسنكي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس لصحافيين "ندّدنا مرارًا بهذا التوجه حيال انضمام فنلندا والسويد، قلنا مرارًا إن روسيا لا تشكّل بأي حال تهديدًا لهذين البلدين".

ولفت إلى أن "لا خلاف" بين هذين البلدين وروسيا.

وأضاف بيسكوف "لم يهددونا أبدًا، لذلك لا نشكّل تهديدًا لهم، ولا يسعنا إلا أن نأسف" لطموحهم بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتقدّمت كلّ من السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد بدء الحرب في أوكرانيا، إذ وجدتا في الحرب تهديدًا روسيًا كبيرًا للأمن الأوروبي. وطوتا بذلك صفحة عدم الانحياز العسكري المعتمد فيهما منذ تسعينات القرن الماضي والموروث عن حياد استمر لعقود.

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