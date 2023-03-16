مقتل 14 شخصاً بفيضانات ضربت منطقة الزلزال في تركيا

المصدر: أ ف ب

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قُتل 14 شخصا على الأقل الأربعاء نتيجة فيضانات في منطقتين في جنوب شرق تركيا متضرّرتين بزلزال 6 فبراير المدمر، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وهطلت أمطار غزيرة على المنطقة مساء الثلاثاء وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية أن تستمر حتى وقت متقدّم مساء الأربعاء.

ولقي 12 شخصا حتفهم في مدينة شانلي أورفا، على مسافة نحو 50 كيلومترا شمال الحدود السورية.

وقتل شخصان آخران، من بينهما طفل يبلغ عاما، في محافظة أديامان المجاورة حيث ما زال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وقال مكتب حاكم شانلي أورفا إن الفيضانات وصلت أيضا إلى الطابق الأرضي لأحد المستشفيات الرئيسية في المنطقة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو للصحافيين "هناك حاليا 10 فرق مؤلّفة من 163 شخصا يقومون بعمليات البحث والإنقاذ على امتداد 25 كيلومترا".

وأضاف "هناك أيضا غواصون. لكن الظروف الجوية لا تسمح بفعل الكثير".

وأظهرت صور التقطت الأربعاء طرقا في شانلي أورفا غطتها سيول بنية جرفت سيارات وشاحنات.

كما أظهر مقطع فيديو صوّر في محافظة ملاطية المجاورة لأديامان، المياه ترتفع حول الخيم البيضاء حيث يعيش موقتا ناجون من الزلزال الذي أسفر عن مقتل 48,500 شخص وفقا لآخر حصيلة نشرتها السلطات التي أشارت أيضا إلى أن 13,5 مليون شخص تضرروا جراءه.



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