بعد كارثة الإعصار فريدي .. ملاوي تعلن الحداد أسبوعين

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس ملاوي لازاروس شاوكويرا الأربعاء الحداد الوطني لأسبوعين تكريما لأرواح أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم في الإعصار فريدي الذي اجتاح هذا البلد في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال شاوكويرا في خطاب إلى الأمة "بالنظر إلى حجم الخسائر في الأرواح التي سببتها هذه الكارثة، أصدرت التوجيهات أن نلتزم جميعًا كأمة 14 يوما من الحداد وأن تنكس الأعلام في الأيام السبعة الأولى من تلك الفترة".

وارتفعت حصيلة الإعصار فريدي الأربعاء إلى 225 قتيلا على الأقل في حين يواصل عناصر الإنقاذ الجهود للعثور على ناجين في جنوب البلاد مركز الكارثة.

وأكد الإفراج عن 1,6 مليار كواتشا (1,5 مليون دولار) لمساعدة عشرات آلاف المواطنين المتضررين من الإعصار.

ورأى أن "هذه الأموال لن تكون كافية" موضحا أن "حجم الدمار الذي نتعامل معه أكبر من الموارد الموجودة لدينا.

وقال الرئيس إن ملاوي، إحدى أفقر دول العالم، تسعى للحصول على دعم إضافي من المجتمع الدولي.

وأضاف في خطاب متلفز "هذا الإعصار هو الآن الثالث الذي يجتاح بلادنا في 13 شهرا فقط. وهو شاهد على حقائق تغير المناخ".

وأكد أن "الضرر الذي سببته هذه الضربة الأخيرة هو أسوأ ما تشهده بلادنا منذ عقود".

وفيما تتواصل جهود الإنقاذ، تتضاءل الآمال في العثور على ناجين.

وقال شاوكويرا "إن بقاء أمتنا وحياتنا واستدامة تنميتنا تعتمد على الإجراءات التي نتخذها كأمة في الأشهر المقبلة".

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