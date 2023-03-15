القبض على رجل أعمال صيني مقرَّب من ترامب

المصدر: أ ب

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ألقي القبض، اليوم، على رجل أعمال صيني مقرَّب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

والمتهم، ويُدعى غيو وينغي، كان مطلوباً من حكومة الصين، وهو معروف بصلاته برموز إدارة ترامب، ومنهم ستيف بانون.

ووُجِّهت إلى وينغي، الذي يبلغ من العمر 54 عاماً، تهم إشرافه على احتيال بقيمة مليار دولار.

وتتضمن مذكرة الاتهام بمحكمة فيدرالية في مانهاتن عدة جرائم موجَّهة إلى وينغي ومسؤول ماليته كين مينغ يي، منها الاحتيال البريدي والمصرفي والمتعلق بالأوراق المالية.

وذكر الادعاء الفيدرالي أن المذكرة ترجع لمخطط معقد كذب المتهمون فيه على مئات الآلاف من المتابعين على الإنترنت في الولايات المتحدة والعالم قبل الحصول على مئات الملايين من الدولارات.

ولم يعتقل يي (55 عاماً) لم بعد، في حين يتوقع مثول غيو أمام المحكمة اليوم، ولم يعلّق محاميه على الفور.

وغيو، المعروف أيضاً باسم مايلز كوك، كان واحداً من أثرى رجال أعمال الصين بثروة قدَّرتها مجلة «فوربس» بنحو 1.1 مليار دولار في 2015.

وترك غيو الصين في 2014 خلال حملة مكافحة فساد قادها الرئيس الصيني شي جينبينغ، وطالت رجالاً مقربين من غيو، ومنهم قيادي بارز في المخابرات.

وقال داميان ويليامز، المدعي الأمريكي، في بيان، إن غيو متهم «بتكديس جيوبه بأموال سرقها، وشراء ضيعة مساحتها 50 ألف قدم مربعة له ولأقاربه، وفيراري بقيمة 3.5 ملايين دولار، وتمويل يخت فاخر بقيمة 37 مليون دولار».

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