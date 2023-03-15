مشاورات تمديد اتفاق الحبوب متواصلة

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أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن «المشاورات» متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوماً فقط، عوضاً عن 120 يوماً، كما جرت عليه الأمور منذ توقيع الاتفاق.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ينس لاركي: «سوف تفعل الأمم المتحدة كلّ ما في وسعها للحفاظ على الاتفاقية كما هي وضمان استمرارها». ونوّه إلى أن «المشاورات... مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة»، دون أن يحدّد ما سوف يحصل عندما تنتهي صلاحية الاتفاق في 18 مارس الجاري بعدما مُدّد 120 يوماً في الخريف.

فيما أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، بعد محادثات مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، في جنيف، أن موسكو «لا تُعارض تمديداً جديداً لمبادرة البحر الأسود بعد انتهاء تمديدها الثاني في 18 مارس، لكن لمدة 60 يوماً فقط». لكن كييف اعتبرت أن تمديد الاتفاقية 60 يوماً «يتعارض» مع ما اتُفق عليه. (جنيف - أ. ف. ب.)

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