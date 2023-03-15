190 قتيلاً حصيلة الإعصار «فريدي» في ملاوي

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أسفر إعصار «فريدي»، الذي ضرب جنوب القارة الإفريقية للمرة الثانية، عن مقتل 190 شخصاً على الأقل في ملاوي، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات تربة، بحسب حصيلة محدثة أوردتها الحكومة، أمس. وأوضح المعهد الوطني لإدارة الكوارث في بيان «ارتفع عدد القتلى إلى 190 مع إصابة 584 وفقدان 37».

وكانت آخر حصيلة في اليوم السابق تحدثت عن مقتل 99 شخصاً. ومن المرجح أن يرتفع العدد مع عملية البحث التي لا تزال جارية.

بعدما وصل إلى اليابسة للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع في موزمبيق، توجه «فريدي» فجر الاثنين إلى جنوب ملاوي المجاورة.

وأعلنت حالة الكارثة في منطقة بلانتير، العاصمة الاقتصادية ومركز الكارثة. ويقول السكان إنهم يعتقدون أن عشرات الجثث لا تزال مدفونة في الوحل.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود في بيان من أن المستشفى في المنطقة «مكتظ بالجرحى». وأوضحت «استقبل مستشفى «الملكة إليزابيث المركزي» وحده 220 شخصاً، من بينهم 42 بالغاً و 43 طفلاً أعلن وفاتهم لدى وصولهم». وأعربت المنظمة عن خشيتها من عودة تفش للكوليرا.

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