ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فريدي في مالاوي وموزمبيق

المصدر: أ ب

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راح ضحية الإعصار فريدي، الذي يضرب جنوب افريقيا حاليا، 56 شخصا على الأقل في مالاوي وموزمبيق منذ ضرب القارة للمرة الثانية مساء السبت، وفق ما أكده مسؤولون.

وقالت الشرطة المحلية إن 51 شخصا في مالاوي، منهم 36 في شيلوبوي بالمركز المالي بلانتير بوسط البلاد، لقوا مصرعهم، كما أن هناك آخرين بين مفقود ومصاب. وسجلت السلطات في موزمبيق مقتل 5 أشخاص منذ السبت.

من بين الضحايا في مالاوي خمسة قتلى من نفس الأسرة ببلدة نديراندي لقوا حتفهم بعد رياح مدمرة وأمطار غزيرة أطاحت بمنزلهم إثر الإعصار.

ومن بين الضحايا أيضا - وفق تقرير الشرطة - طفلة عمرها ثلاث سنوات ”علقت بين الأنقاض” بينما لا يزال والداها مفقودين.

وذكر بيتر كالايا، المتحدث باسم شرطة مالاوي، لأسوشيتدبرس ”نشتبه بأن هذا العدد سيرتفع فيما نحاول وضع تقرير وطني واحد من مكاتب الشرطة لدينا جنوب غرب وجنوب شرق وشرق البلاد، وهي المناطق المتضررة.”

تطور فريدي في البداية قرب أستراليا في بداية فبراير وتحرك عبر جنوب المحيط الهندي بأكمله. وينتظر أن يسجل كأطول إعصار استوائي على الإطلاق.

كانت هيئة الأرصاد في الأمم المتحدة قد شكلت لجنة خبراء لتحديد ما إذا كان فريدي قد حطم الرقم القياسي الذي سجله الإعصار جون عام 1994 والذي طال 31 يوما.

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