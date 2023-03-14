مسيرة صلاة في فرنسا لأجل هطول الأمطار

المصدر: باريس، روما - وكالات

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ينظم المزارعون في بلدة بربينية الواقعة بجنوبي فرنسا، للمرة الأولى منذ 150 عاماً، مسيرة للصلاة، من أجل هطول الأمطار لري أراضيهم.

وقال القس كريستوف ليفبفر من كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان، أمس ، إن المسيرة ستقام، السبت المقبل، من الكاتدرائية وحتى نهر تيت.

وفي أعقاب مرور أيام شتوية عدة من دون هطول أمطار، تعاني أجزاء كبيرة من البلاد، من جفاف غير اعتيادي في ذلك الوقت من العام، وعلى الرغم من هطول بعض الأمطار، إلا أنه لا تزال احتياطيات المياه الجوفية مستنفدة.

وقالت هيئة الأبحاث الجيولوجية والمعدنية الفرنسية،أمس، إن مستويات المياه الجوفية، صارت منخفضة إلى منخفضة للغاية، في 80 % من المنطقة. وأشارت إلى أن هطول الأمطار خلال فصل الخريف الماضي، لم يعوض نقص المياه الجوفية في أعقاب انتهاء فصل الصيف الحار والجاف.

وتعاني العديد من دول الأوروبية من شح الأمطار. فإيطاليا مثلاً تعاني من أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام، حيث وصلت الأضرار حتى الآن إلى حوالي 6 مليارات يورو، وفق تقرير صدر الأسبوع الماضي، وتوقع أن يكون عام 2023 أسوأ من العام الماضي، حيث تشهد البلاد القليل من الأمطار في العديد من الأماكن. وأعلنت صحيفة «جورنال» الإيطالية، أن الجفاف الزراعي في شمالي البلاد، واجه مشاكل خطيرة، حيث واجهت إيطاليا انخفاضاً بـ40 ٪ في هطول الأمطار، ما أثر في 300 ألف شركة أغذية. كما تأثرت صادرات بعض المنتجات الزراعية.

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