نائبة الرئيس الأمريكي تقوم بجولة أفريقية وسط منافسة مع الصين

المصدر: ا ب

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من المقرر أن تقضي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، أسبوعا في أفريقيا في نهاية مارس، حيث تعمل الولايات المتحدة على تعميق تواصلها مع القارة وسط المنافسة العالمية، ولا سيما مع الصين.

قال بيان صادر عن كيرستن ألين، المتحدثة باسم نائبة الرئيس، إن ”الزيارة سوف تعزز شراكات الولايات المتحدة في جميع أنحاء أفريقيا وتدفع جهودنا المشتركة في مجال الأمن والازدهار الاقتصادي”.

تأتي خطط هاريس في أعقاب زيارتين للسيدة الأولى جيل بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين.

ويتوجه وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى أفريقيا هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يسافر الرئيس جو بايدن إلى أفريقيا في وقت لاحق من هذا العام.

غير أنه ستتم متابعة هاريس عن كثب كأول نائبة رئيس سوداء في تاريخ الولايات المتحدة وأول امرأة تشغل هذا المنصب.

تعتزم هاريس زيارة غانا في الفترة من 26 إلى 29 مارس، ثم تنزانيا من 29 إلى 31 مارس، على أن تكون محطتها النهائية هي زامبيا في الفترة من 31 مارس إلى الأول من أبريل.

لدى هاريس صلة شخصية بالدولة الثالثة في خط سير رحلتها. فقد عمل جدها لأمها في زامبيا قبل سنوات، وزارته هناك عندما كانت فتاة صغيرة.

قالت ألين إن جدول أعمال نائبة الرئيس سيشمل تعزيز الديمقراطية والتأقلم مع المناخ وتمكين المرأة اقتصاديا والأمن الغذائي إلى جانب لقاء رؤساء البلدان الثلاثة التي تزورها، تعتزم هاريس التحدث مع ”القادة الشباب وممثلي الأعمال ورجال الأعمال والمشردين الأفارقة”، بحسب ألين.

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