عاصفة جديدة تهدد كاليفورنيا

المصدر: أ ب

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استمر الطقس الرطب السيء عبر مساحات شاسعة من كاليفورنيا يوم الأحد حيث اتجه حزام بخار الماء المتدفق عبر الغلاف الجوي شرقا، بينما هددت عاصفة جديدة بوابل آخر من الأمطار والثلوج والرياح العاتية اليوم الاثنين.

وأكدت دائرة الأرصاد الوطنية أن الظروف الجوية المقبلة قد تؤدي إلى تفاقم الفيضانات الشديدة التي اجتاحت المنطقة في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى فشل السدود وعمليات الإجلاء واسعة النطاق يوم السبت في المجتمعات الزراعية بالقرب من الساحل الأوسط للولاية.

من غير المتوقع أن تجلب العاصفة الجديدة قدرا كبيرا من الأمطار، لكن خبراء الأرصاد حذروا من أن ”الفيضانات الكبيرة” يمكن أن تحدث على ارتفاعات منخفضة من الأمطار الإضافية والجداول والقنوات المائية التي تزيد مياهها مع ذوبان الجليد.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار والثلوج القادمة اليوم الاثنين من وسط كاليفورنيا إلى أوريغون وشمال نيفادا كما يتوقع أيضا حدوث هبوب رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة في بعض الأماكن ويمكن أن تلحق الضرر بخطوط الطاقة وأغصان الأشجار.

لكن العاصفة الجديدة تتحرك بسرعة، ما يعني أنه لن يكون لديها وقت للتخلص من الكثير من الأمطار.

وخلال اليومين الماضيين، تساقط أكثر من 50 سنتيمترا من الثلوج في محطة قياس في سييرا نيفادا، ومن المتوقع سقوط المزيد. تساقط الثلج الآن بمعدل يقرب من ضعف المتوسط، والأعلى منذ حوالي أربعة عقود، بحسب مختبر سنترال سييرا للثلج بجامعة كاليفورنيا في بيركلي.

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