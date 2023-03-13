لندن ستستثمر 5 مليارات جنيه إضافية في مجال الدفاع

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد أنّ المملكة المتحدة ستستثمر خمسة مليارات جنيه إضافية (5,6 مليارات يورو) في قطاع الدفاع.

وبحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت يَعرض تحديثًا لـ"المراجعة الاستراتيجيّة" للحكومة بشأن القطاع الدفاعي، ستُخصَّص خمسة مليارات جنيه إضافيّة لوزارة الدفاع للعامين المقبلين.

ويتمثّل هدف هذا المبلغ بـ"تجديد مخزون الذخيرة وتعزيزه، وتحديث مؤسسة الطاقة النووية البريطانية وتمويل المرحلة التالية من برنامج غوّاصات أوكوس" حسبما جاء في البيان.

وحذّرت لجنة من البرلمانيين البريطانيين في وقت سابق هذا الأسبوع من أنّ مخزونات الذخيرة في المملكة المتحدة منخفضة إلى حدّ خطير، معتبرين أن هذا سيُعرّض أمن البلاد القومي للخطر، وهو قلق أعرب عنه وزير الدفاع بن والاس في يناير.

وقال سوناك في البيان "مع ازدياد عدم الاستقرار في العالم واشتداد المنافسة بين الدول، يجب أن تكون المملكة المتحدة مستعدّة للصمود".

وقبل زيارة له إلى الولايات المتحدة حيث يُتوقّع أن يتمّ البحث في تفاصيل اتفاقيّة الغوّاصات مع الأمريكيين والأستراليّين في إطار تحالف يُعرف باسم أوكوس، أضاف سوناك "من خلال الاستثمار في قوّاتنا المسلّحة على المدى الطويل، سنكون مستعدّين لمواجهة تحدّيات اليوم والغد".

وبحسب البيان، يعتزم سوناك أيضًا أن يُعلن "طموحه في زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل".

ومن المقرّر أن يلتقي سوناك الزعيمين الأمريكي جو بايدن والأسترالي أنتوني ألبانيزي في سان دييغو الاثنين.

وبعد 18 شهرًا من المداولات، تستعدّ أستراليا لكشف تفاصيل خطّتها للاستحواذ على ثماني غوّاصات تعمل بالطاقة النوويّة في إطار ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي بأنّه "أكبر قفزة إلى الأمام" في المجال الدفاعي بتاريخ البلاد.

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