مزارعو هولندا ينظمون احتجاجاً بيئياً بالجرارات

المصدر: لاهاي - أ.ب

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قاد مزارعون جرارات باتجاه مدينة لاهاي، في وقت مبكر أمس، في تحدٍ للحظر المفروض على المركبات الثقيلة، قبل احتجاج على خطة الحكومة الهولندية لخفض انبعاثات النترات. وفرضت البلدية أمراً طارئاً في المدينة، في يوم كان من المقرر أن يتجمع فيه آلاف المزارعين في حديقة، وكان نشطاء بيئيون من جماعة (تمرد ضد الانقراض)، يخططون أيضاً للقيام بعمل احتجاجي على طريق رئيس. ووضعت السلطات شاحنات عسكرية بالقرب من بعض مفترقات الطرق جاهزة لإغلاق الشوارع، إذا حاولت الجرارات الدخول إلى وسط المدينة. وتأتي الاحتجاجات قبل أيام من توجه الناخبين الهولنديين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الإقليمية، الأربعاء، والتي تنتخب أيضاً بشكل غير مباشر، مجلس الشيوخ في البرلمان الوطني، ويمكن أن يكون لها تأثير في مقترحات الحد من تلوث النترات.

وعرضت قناة «راينموند» الإذاعية في روتردام، تسجيلاً مصوراً لقافلة من الجرارات، تعبر جسر إيراسموس في المدينة، في ساعة مبكرة من صباح السبت، فيما يبدو أنها في طريقها إلى لاهاي.

وقالت الحكومة إن انبعاثات النترات، التي تنتجها الثروة الحيوانية والنقل والصناعة، يجب أن تنخفض بشكل كبير، بالقرب من المناطق الطبيعية التي تعد جزءاً من شبكة المحميات التي تضم النباتات المهددة بالانقراض، والحياة البرية الممتدة عبر 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

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