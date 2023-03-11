ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في تركيا

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا عن حصيلة وفيات الزلزال الذي ضرب البلاد خلال فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة أن عدد القتلى في البلاد من الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات، ارتفع إلى 47975 قتيلاً.

وقال يونس سيزر، رئيس الوكالة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن القتلى بينهم 6278 أجنبياً، معظمهم من السوريين.

وأثر زلزال السادس من فبراير في 11 محافظة تركية وأجزاء من سوريا المجاورة، وقدَّرت الأمم المتحدة عدد القتلى في سوريا بستة آلاف.

وأعقب الزلزال المدمر آخر بقوة 7.5، فضلاً عن آلاف الهزات الارتدادية، وتعرَّض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز