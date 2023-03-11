مصرع شخص وإصابة 8 بانفجار قنبلة في أفغانستان

المصدر: أ ب

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لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية بانفجار قنبلة في أفغانستان.

وأوضح مسؤولون أن قنبلة انفجرت، اليوم، خلال حفل توزيع جوائز للصحفيين في مدينة مزار الشريف الأفغانية، مؤكدين وجود أطفال بين الضحايا.

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ، محمد آصف وزيري، إن الانفجار وقع في مركز تابيان فرهانغ في مزار الشريف، عاصمة ولاية بلخ، حيث تجمَّع صحفيون لحضور حفل توزيع الجوائز الساعة 11 صباحاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد النافع تاكور، في وقت لاحق، إن خمسة صحفيين وثلاثة أطفال أصيبوا.

وأضاف تاكور أن الانفجار أسفر عن مقتل حارس.

جاء ذلك بعد يومين من انفجار قنبلة في مزار الشريف أسفر عن مقتل حاكم الولاية داود مزمل واثنين آخرين وإصابة أربعة بجروح.

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