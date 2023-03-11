أوروبا تستهدف خفض استهلاك الطاقة 11.7 % بحلول 2030

المصدر: (بروكسل - وكالات)

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أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً أمس الجمعة، لخفض الاستهلاك النهائي للطاقة في جميع دول التكتل (11.7 %) بحلول عام 2030، وهو هدف قدّر مشرّعون أنه سوف يساعد على مكافحة تغيّر المناخ، والحدّ من استخدام أوروبا للوقود الأحفوري الروسي.

تم التوصل للاتفاق بعد محادثات استمرت طوال «ليل الخميس» بين مفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

واتفق المفاوضون على أن الطاقة التي سوف يستخدمها المستهلكون النهائيون، مثل: المنازل والمصانع، في التكتل بحلول 2030، يجب أن تكون أقل بنسبة (11.7 %) من الاستخدام المتوقع بحلول ذلك الموعد.

فيما سوف يتم إرسال الاتفاق إلى البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد للتصويت النهائي، وعادة ما يكون هذا إجراء شكلياً للموافقة على القانون دون تغييرات.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي خفضت طلبها على الغاز 20 % العام الماضي، في وقت كثّفت الاعتماد على طاقتي الرياح والشمس لتوليد الكهرباء، بحسب مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون.

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