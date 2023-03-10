واشنطن ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحبت الولايات المتحدة اليوم "الجمعة" باستئناف السعودية و إيران علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "نحن نرحب" بالاتفاق الدبلوماسي مضيفاً أنه ينبغي رؤية "ما إذا كانت إيران ستفي بالتزاماتها".

وقال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي اليوم "الجمعة" إن المحادثات الناجحة بين السعودية وإيران في بكين نصر للحوار والسلام، وذلك بعدما قادت الصين تحولا دبلوماسياً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط.

واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات بعد قطيعة دبلوماسية استمرت سبع سنوات.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله في اختتام الحوار بين السعودية وإيران "هذا نصر للحوار، ونصر للسلام، ويقدم أنباء طيبة عظيمة في وقت يشهد فيه العالم كثيراً من الاضطرابات".

وجاء في بيان ثلاثي مشترك أصدرته وزارة الخارجية الصينية أن كبار مسؤولي الأمن من السعودية وإيران أجروا محادثات لم يعلن عنها في بكين واستمرت من السادس إلى العاشر من مارس .

وعبرت الأطراف الثلاثة في البيان عن استعدادها لبذل "كل جهد ممكن" لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز