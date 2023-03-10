زلزال جديد يضرب تركيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر ولاية قيصري وسط تركيا، اليوم الجمعة.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه كان في منطقة "حجيلر" بقيصري، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في المنطقة.

يشار إلى أنه في السادس من الشهر الماضي ، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات ، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وتسبب الزلزالان في وفاة 46 ألفا و 104أشخاص ،حسبما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من 173 ألف مبنى جراء الزلازل .

وإجمالا، تضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سوريا بنحو 8ر8 مليون شخص.

وتم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة في الآونة الأخيرة في سوريا.





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