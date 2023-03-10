8 قتلى حصيلة إطلاق نار في كنيسة بهامبورغ

المصدر: أ ب

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أعلنت الشرطة الالمانية اليوم الجمعة أن ثمانية أشخاص قتلوا في إطلاق نار على كنيسة في هامبورغ، وأصيب عدد غير محدد.

أعطت الشرطة الرقم على موقعها على الانترنت. لم ترد أنباء عن الدافع المحتمل لإطلاق النار مساء الخميس الذي صدم ثاني أكبر مدينة في ألمانيا.

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، عمدة هامبورغ السابق، إطلاق النار بأنه "عمل وحشي من أعمال العنف".

قالت الشرطة أثناء الليل إنهم يعتقدون أنه لم يكن هناك سوى مطلق نار واحد، ويمكن أن يكون شخصًا قد عُثر عليه ميتًا في المبنى.

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