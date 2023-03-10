إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيساً للصين لولاية ثالثة

المصدر: أ ف ب

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أعيد انتخاب شي جينبينغ بلا أيّ مفاجآت رئيسًا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدّتها خمس سنوات، إثر تصويت النوّاب، الجمعة، بالإجماع لصالح الزعيم البالغ التاسعة والستّين.

وكان شي حصل في أكتوبر على تمديدٍ لمدّة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكريّة، وهما المنصبَين الأهمّ في سلّم السلطة في البلاد.

وجاءت نتيجة تصويت النوّاب التي أُعلِنَت قبيل الساعة 11 (03,00 بتوقيت غرينتش) نهائيّة: 2952 صوتًا لصالح شي، وصفر أصوات مُعارضة وصفر امتناع.

وحتى ديسمبر الماضي، كانت الصين لا تزال تطبّق أكثر السياسات صرامة ضد كوفيد في العالم، ما أثّر في النمو الاقتصادي والحياة اليومية لسكانها، إن كان عبر اختبارات "بي سي آر" اليومية تقريبا والحجر الصحي الطويل الأمد أو عبر قيود السفر.

ومؤخرا وصفته صحيفة الشعب اليومية في سيرة ذاتية نشرتها عنه، بأنه زعيم لا يكل، مشيدة بروح التضحية لديه ومؤكدة أنّ "الناس العاديين ينظرون إليه على أنّه قريب عزيز".

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