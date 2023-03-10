سوناك يؤكد ضرورة وجود «شراكة وثيقة» بين بريطانيا وفرنسا

المصدر: أ ف ب

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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس أن من "الضروري" وجود "شراكة وثيقة" بين بلده وفرنسا، عشية مشاركته مع الرئيس إيمانويل ماكرون في أول قمة فرنسية بريطانية منذ 2018 تنظم بعد سنوات من التوتر.

وقال سوناك في بيان "تاريخنا المتجذر وتقاربنا ورؤيتنا المشتركة للتحديات العالمية تعني أن الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا ليست مهمة فحسب، بل إنها ضرورية".

وأضاف "في وقت نواجه تهديدات جديدة وغير مسبوقة، من الضروري تعزيز أسس تحالفنا لنكون جاهزين لمواجهة تحديات المستقبل".

وستركز النقاشات على "تعزيز شراكتنا لمواجهة التحديات المشتركة"، وفق بيان لداونينغ ستريت يشير خصوصا إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

عبر أكثر من 45 ألف مهاجر قناة المانش باتجاه بريطانيا عام 2022، وهو رقم قياسي رغم إبرام اتفاقيات بين باريس ولندن بشأن هذا الموضوع.

وقدمت الحكومة البريطانية الثلاثاء مشروع قانون يتيح الترحيل السريع لجميع المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني ومنعهم من طلب اللجوء.

وبحسب البيان، سيناقش ماكرون وسوناك تعزيز حلف شمال الأطلسي وتعزيز قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتنسيق تسليم الأسلحة لها وتدريب العسكريين الأوكرانيين.

كما سيناقش الزعيمان حضور بلديهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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