3 قتلى بهجوم داعشي في أفغانستان بينهم حاكم ولاية

المصدر: (كابول - وكالات)

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لقي حاكم ولاية بلخ شمال أفغانستان القيادي في حركة طالبان مولوي محمد داود مزمل حتفه واثنان آخران جراء هجوم تبناه تنظيم داعش المتشدد استهدف مكتبه.وأسفر الانفجار عن مقتل داود مزمل واثنين آخرين داخل مكتب الحاكم في مزار الشريف، عاصمة ولاية بلخ، بحسب محمد آصف وزيري، الناطق باسم «طالبان» المعين لقائد الشرطة المحلية.

وأضاف «كان هجوماً انتحارياً. لا نملك معلومات عن كيفية وصول الانتحاري إلى مكتب الحاكم». وحدث الانفجار بعد لحظات من وصول الحاكم إلى مكتبه، بحسب خير الدين الذي أُصيب في الحادث. وقال «كان هناك دوي. سقطتُ على الأرض»، مشيراً إلى أنه رأى صديقًا له يفقد يده في الانفجار. ونشرت السلطات تعزيزات أمنية في المحافظة ومنعت الصحافيين من التقاط صور، وفق وكالة «فرانس برس».

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