ألد خصوم جو بايدن يقع أرضاً وينقل للمستشفى

المصدر: أ ف ب

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نقل السناتور الجمهوري الأميركي ميتش ماكونيل إلى المستشفى الأربعاء بعدما وقع خلال عشاء خاص، على ما أفاد متحدث باسمه.

والسناتور عن كنتاكي البالغ 81 عاما كان رئيسا لمجلس الشيوخ منذ 2007 وهو من كبار خصوم الرئيس جو بايدن في عدد من المسائل التشريعية.

وقال المتحدث باسمه في بيان وزع على الصحافة إن ماكونيل "وقع هذا المساء في فندق محلي خلال عشاء خاص ونقل إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج".

ولم ترد أي معلومات إضافية حول حالته أو الحادث.

وماكونيل حاليا رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وحين كان رئيسا للأكثرية عمل بتنسيق وثيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب ولا سيما لتعيين قضاة محافظين في المحكمة العليا إذ يتطلب ذلك مصادقة مجلس الشيوخ، ما سمح لهذه الهيئة بإلغاء حق النساء في الإجهاض على المستوى الوطني.

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