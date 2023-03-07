زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية

المصدر: أ ب

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، قضاء أونيكي شباط في ولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوافرة على الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الثلاثاء، فقد وقع الزلزال في الساعة 1240 بالتوقيت المحلي، على عمق 52ر7 كيلومترات.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وضرب زلزالان مدمران، في السادس من الشهر الماضي، جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، والزلزال الأول كان بقوة 7ر7 درجة، والثاني بعد عدة ساعات بقوة 6ر7 درجة. وتلتهما آلاف الهزات الارتدادية.

وتقول الأمم المتحدة إن الكارثة هي الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى.

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