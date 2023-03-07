عشرات القتلى والمفقودين في انزلاق تربة بإندونيسيا

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

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لقي 11 شخصاً حتفهم وفقد 50 آخرون أمس، بعد هطول أمطار غزيرة وانزلاق تربة في إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسي النائية، فيما تراجع عدد الذين تم إجلاؤهم في ثلاث ولايات ماليزية ضربتها الفيضانات.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا عبد المهاري، أن الكارثة وقعت في جزر رياو، مشيراً إلى أنه تم وضع 11 جثة في أكياس، ويقدر أن هناك 50 مفقوداً. وذكر مسؤول آخر في إدارة الكوارث في إقليم جزر رياو أن عدد القتلى قد يتزايد وإن الاتصالات في المنطقة انقطعت.

وذكرت إدارة الكوارث أنه تم إجلاء الناجين من منطقة سيراسان بينما تم إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى المنطقة. وأظهرت الصور التي نشرتها الإدارة أسقفاً وأشجاراً متناثرة على الأرض المليئة بالطين وسط هطول أمطار غزيرة.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إن المنطقة المتضررة تقع على جزيرة نائية على بعد خمس ساعات بالقارب من ناتونا.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة أن الوحول من انزلاق التربة غطت بالكامل منازل قريبة من هضبة في جزيرة سيراسان الواقعة بين بورنيو وماليزيا. وقال المتحدث بسام وكالة إدارة الكوارث في جزر رياو إن شبكة الاتصالات في المنطقة المتضررة قطعت ما يجعل من الصعب الحصول على أحدث المعلومات.

وأوضح أن «الطقس لا يمكن توقعه، الرياح قوية والأمواج عالية حالياً».

وقال عبد المهاري إن الوصول إلى هذه الجزيرة النائية سيكون صعباً بالنسبة لرجال الإنقاذ. وتابع «عادة تستغرق الرحلة خمس ساعات بالقارب السريع. ستستخدم الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث مروحية لتسريع العمليات اللوجستية».

إجلاء بماليزيا

وفي ماليزيا، ذكرت تقارير إخبارية محلية أمس، أن عدد الذين تم إجلاؤهم في الولايات الثلاث التي ضربتها فيضانات قد تراجع بشكل طفيف إلى 53 ألفاً و40 شخصاً، من حوالي 55 ألفاً الليلة قبل الماضية. ووفقاً لصحيفة «مالاي ميل» الماليزية، تراجع عدد الذين تم إجلاؤهم في ولاية جوهور إلى 49 ألفاً و410 أشخاص صباح أمس، مقارنة بـ50 ألفاً و596 شخصاً الأحد.

وقالت لجنة إدارة الكوارث الحكومية «جيه بي بي إن»، في بيان، إنهم عبارة عن 14 ألفاً و125 أسرة تم إيواؤهم في 269 مركز إغاثة في كل المقاطعات العشر التي ضربتها الفيضانات.

وقالت اللجنة إن مقاطعة باتو باهات ظلت المقاطعة الأشد تضرراً بإجلاء 15 ألفاً و915 شخصاً من 4616 أسرة، تليها مقاطعة سيجامات، حيث تم إجلاء 13319 شخصاً من 3895 أسرة، ومقاطعة كلوانج بإجلاء 5270 شخصاً من 1525 أسرة، ومقاطعة موار بإجلاء 4103 أشخاص من 1214 أسرة، ومقاطعة كوتا تينجي بإجلاء 3249 شخصاً من 865 أسرة.

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