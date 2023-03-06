حرب أوكرانيا.. الوضع في باخموت المحاصرة يزداد صعوبة

المصدر: عواصم - وكالات

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يزداد الوضع صعوبة بالنسبة للقوات الأوكرانية في مدينة باخموت المحاصرة، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الليفتنانت جنرال، إيغور كوناشينكوف، أمس، أن القوات الروسية قصفت مركز قيادة فوج أزوف جنوب شرقي أوكرانيا.

ووفقاً لوكالة تاس الروسية للأنباء، قال كوناشينكوف إنه تم قصف مركز القيادة لفوج أزوف، بالقرب من بلدة ماريفكا بمنطقة زابوريجيا. وأضاف أنه «تم القضاء على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، وتدمير 10 مركبات، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز جفوزديكا، وكذلك مدفعي هاوتزر مستا - بي ودي30 - نتيجة لأضرار النيران التي تم إطلاقها باتجاه خيرسون».

كما قصفت القوات الروسية 83 وحدة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار. وتابع كوناشينكوف أن وحدات من مجموعة القوات الجنوبية وضربات جوية ونيران مدفعية، قتلت أكثر من 210 جنود للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، السبت، حيث تم القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني، وتدمير عشرات الآليات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، أسقطت الدفاع الجوية الروسية، أمس، مروحية من طراز «إم آي - 8»، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما تم تدمير مراكز قيادة خاصة بالطائرات المسيرة، وفقاً لقناة «آر تي» الروسية.

حصار باخموت

في الأثناء، تواصل القوات الروسية محاولاتها لتطويق مدينة باخموت، كما أعلن الجيش الأوكراني، أمس في الوقت نفسه أنه صد هجمات جديدة. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تقريرها اليومي، إنه تم صد أكثر من 130 هجوماً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في عدد من قطاعات الجبهة، لا سيما في كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديوفكا.

وأكد يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر المنتشرة على خط الجبهة في باخموت الجمعة، أن قواته «حاصرت عملياً» المدينة، ودعت الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى إصدار أوامر بسحب المقاتلين الأوكرانيين منها. ونشر بريغوجين، السبت، على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لما قال إنها توابيت تحتوي على جثث جنود أوكرانيين، يتم الإعداد لنقلها إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

وأكد معهد دراسات الحرب، وهو مجموعة من الخبراء الأمريكيين، أن القوات الروسية استولت على مواقع في باخموت، قد تسمح لها بتجاوز بعض الدفاعات الأوكرانية. وأضاف أن «الروس قد يحاولون محاصرة القوات الأوكرانية في باخموت، لكن القيادة الأوكرانية أعطت إشارة بأنها تفضل الانسحاب، بدلاً من المجازفة بتطويقها».

وفي دونيتسك، نشر الانفصاليون الموالون لروسيا، أمس، تسجيل فيديو يظهر فيه، كما يفترض، مقاتلو فاغنر في الضاحية الشمالية لباخموت، مؤكدين أنهم استولوا على محطة قطارات ستوبكي الصغيرة شمالي المدينة.

500 قتيل وجريح

وقالت كييف إن الجيش الروسي يتكبد خسائر كبيرة في المعركة الدائرة ببلدة باخموت. وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، لصحيفة بيلد إم زونتاغ الألمانية «خسائر الروس تصل إلى 500 قتيل وجريح يومياً».

ووفقاً لريزنيكوف، فإن باخموت تعد «موقعاً رمزياً بالنسبة للروس»، لذلك يبذلون مثل هذا الجهد للسيطرة عليها. وأضاف أنه مع ذلك، فإن سيطرة روسيا عليها لن تعني شيئاً بالنسبة لمسار القتال في المستقبل في إقليم دونباس. لكن كييف أشارت في السابق إلى القيمة الرمزية الكبيرة لباخموت.

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