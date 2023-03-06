ميزانية الصين العسكرية دفاعية أم هجومية؟

المصدر: (بكين - أ.ف.ب)

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أعلنت الصين أمس، زيادة ميزانيتها للدفاع للعام 2023 في ظل التوتر مع الدول الآسيوية المجاورة والولايات المتحدة وحتى حلف الناتو على خلفية تصاعد نفوذها.

وستزداد ميزانية الدفاع الصينية بنسبة 7.2 %، وهي أعلى نسبة منذ 2019، في تسارع طفيف عن العام الماضي (+7.1)، وفق تقرير لوزارة المالية نشر خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني. وستخصص الصين 1553.7 مليار يوان (225 مليار دولار) لنفقات الدفاع، وهي ثاني أعلى ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي تزيد عنها بحوالي 3 أضعاف.

وأوضح نيكلاس سفانستروم مدير معهد سياسات الأمن والتنمية في ستوكهولم أن «قسماً كبيراً من أبحاث (الصين) العسكرية مثل الصواريخ والدفاع الإلكتروني غير مدرجة في نفقاتها العسكرية بل تعتبر من فئة البحث والتنمية المدنيين».

وتبقى زيادة الميزانية الدفاعية الصينية دون 10 % للعام الثامن. غير أنها تثير ريبة ومخاوف الغربيين. واتهم مسؤولون أمريكيون كبار مؤخراً الصين بأنها تخطط لاجتياح تايوان بعد بضع سنوات، كما اتهمتها واشنطن بإرسال «أسطول» من المناطيد العسكرية للتجسس على العالم.

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