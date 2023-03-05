«مؤتمر بنما».. تعهدات بـ 20 مليار دولار لحماية المحيطات

المصدر: بنما - د.ب.أ

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تعهد المشاركون في مؤتمر دولي بشأن حماية المحيطات في بنما سيتي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتقديم ما يقرب من 20 مليار دولار لهذه القضية. وتم تقديم ما مجموعه 341 تعهداً بقيمة إجمالية قدرها 9. 19 مليار دولار، حسبما أعلنت إدارة مؤتمر «محيطنا» في نهاية الاجتماع الذي استمر يومين.

وتعهدت الحكومة الأمريكية وحدها بتقديم ما يقرب من 6 مليارات دولار لـ 77 مشروعاً. وأعلن المبعوث الخاص لقضايا المناخ، جون كيري، عن استثمارات في المناطق البحرية المحمية ومصايد الأسماك المستدامة والطاقات المتجددة، وذلك من بين أمور أخرى.

زيادة الإنفاق

من جانبه، يريد الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق على محيطات العالم إلى 5. 816 مليون يورو (869 مليون دولار) في عام 2023.

وأعلنت بنما، وهي الدولة المستضيفة، عن أنها ستضاعف حجم المناطق البحرية المحمية لديها، مشيرة إلى أن أكثر من 54 % من منطقتها الاقتصادية الخالصة ستكون محمية مستقبلاً. وتمتد هذه المنطقة لمساحة 200 ميل بحري إلى البحر من ساحل البلاد. وبحث ممثلو الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات والمجتمع الدولي من 70 دولة، خلال المؤتمر الدولي «محيطنا»، حماية محطيات العالم.

وعقد المؤتمر لأول مرة عام 2014 بمبادرة من الحكومة الأمريكية. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر التالي بشأن المحيطات في اليونان العام المقبل.

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