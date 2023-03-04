جونسون يدخل السباق إلى البيت الأبيض

المصدر: البيان

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أعلن رجل الأعمال الأمريكي بيري جونسون نيته الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في عام 2024.

لينافس ثلاثة مرشحين أعلنوا فعلاً ترشحهم لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، على رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب، والسفيرة الأمريكية السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي، ورجل الأعمال هندي الجذور فيفيك راماسوامي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، عن بيان للحملة الانتخابية لرجل الأعمال أن "جونسون أعلن نيته لمجموعة من المؤيدين".

ليست طموحات جونسون السياسية جديدة، فقد حاول الترشح لمنصب حاكم ولاية ميشيغان، لكن رفض ترشحه بسبب شبهات بجمع توقيعات كاذبة.

وصرح الرئيس الحالي جو بايدن أنه ينوي الترشح لولاية ثانية.

وستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024، هي الانتخابات الرئاسية الـ 60، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقاً لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020.

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