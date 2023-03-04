انفراط عقد تحالف المعارضة في تركيا

المصدر: أنقرة- رويترز

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رفض الحزب الصالح التركي اليميني مقترح تحالف المعارضة الرئيسي بالدفع بزعيم أكبر حزب معارض ليكون مرشحاً مشتركاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي قد يضعف التحدي الذي يواجهه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت زعيمة الحزب الصالح ميرال أكشينار، أمس، في مقر الحزب في أنقرة: إن الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف اتفقت على الدفع بكمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري البارز مرشحاً لها للرئاسة.

وأضافت: إن حزبها، وهو ثاني أكبر حزب في التحالف، لن «يرضخ» للضغوط للموافقة عليه. واقترحت في المقابل ترشيح رئيسي بلديتي إسطنبول وأنقرة، وكلاهما من حزب الشعب الجمهوري، وقالت إن استطلاعات الرأي تظهر أنهما سيفوزان بهامش كبير ضد أردوغان.

إرادة الشعب

وأضافت في إشارة إلى انسحاب حزبها من التحالف أمس: «اعتباراً من اليوم فقدت «طاولة الستة» (أحزاب المعارضة) القدرة على أن تعكس إرادة الشعب في قراراتها».

وأوضحت: «إنها لم تعد منصة يمكن من خلالها النقاش بشأن مرشحين محتملين، لكنها طاولة لإقرار مرشح واحد».

وتابعت: «إن الأمة تطالب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش بالاضطلاع «بواجبهما» ما يعني المضي في الترشح».

وبعد كلمتها، قلل قليجدار أوغلو من شأن الخلاف حول المرشح الرئاسي. وقال، بحسب شبكة «خبر ترك» ووسائل إعلام أخرى: «لا تقلقوا، ستكون الأمور على ما يرام».

وعقد قادة الأحزاب الستة اجتماعاً، أول من أمس، استمر لأكثر من خمس ساعات للاتفاق على مرشح، وأصدروا بياناً وقعوه جميعاً بما في ذلك أكشينار جاء فيه: «توصلنا إلى تفاهم بشأن مرشحنا الرئاسي المشترك».

وأضاف البيان: إن القادة سيجتمعون مرة أخرى يوم الاثنين لإعلان قرارهم النهائي. ولكن بعد ذلك الاجتماع، توجهت أكشينار إلى مقر حزبها في أنقرة وعقدت اجتماعاً مع قياداته استمر حتى الساعات الأولى من الصباح.

وجاء إعلانها أمس بعد اجتماع آخر لمسؤولي الحزب.

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