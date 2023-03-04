بايدن خضع لإزالة ورم جلدي سرطاني في فبراير

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

خضع الرئيس الأمريكي جو بايدن (80 عاما) لعملية جراحية في فبراير لإزالة ورم جلدي "صغير" تبين أنه سرطاني بعد الفحص، وفق ما أفاد طبيبه الجمعة، مشيرا إلى أنه "تمت إزالة كل الأنسجة السرطانية بنجاح".

وهذا الورم السرطاني الذي اكتشف وأزيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الأميركي في 16 فبراير، هو ذات طبيعة "لا تميل إلى الانتشار أو التسبب في انبثاق نقائل سرطانية" وفق ما أوضح الطبيب كيفن أوكونر في تقرير نشره البيت الأبيض، مضيفا أنه "لم يكن هناك حاجة إلى مزيد من العلاج".

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