مصرع 17 شخصاً بحريق مستودع وقود في إندونيسيا

المصدر: أ ب

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لقي 17 شخصاً مصرعهم وأصيب عشرات بحريق مستودع وقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأوضحت سلطات الإطفاء الإندونيسية أن 180 رجل إطفاء يكافحون في 37 سيارة إطفاء على الأقل لاحتواء الحريق.

وأظهر مقطع مصور للحريق بثه التلفزيون مئات الأشخاص في المنطقة يركضون في ذعر، بينما ترتفع أعمدة الدخان الأسود وألسنة النيران البرتقالية إلى السماء ورجال الإطفاء يكافحون الحريق.

وكشف تحقيق أولي أن الحريق اندلع بعد انفجار خط أنابيب خلال الأمطار الغزيرة، ربما من صعقة برق.

وقال إيكو كريستياوان، مدير المنطقة في شركة «بيرتامينا»، أن الحريق لن يعرقل إمدادات الوقود.

وأكد ساتريادي غوناوان، الذي يرأس قسم الحريق والإنقاذ في جاكرتا، أنه ما زالت هناك فرصة لإجلاء سكان المنطقة إلى قاعة في قرية مجاورة ومسجد.

وبيَّن أن سبب الحريق عدة انفجارات، مشيراً إلى أن الحريق سرعان ما انتشر إلى منازل.

من جانبه، ذكر رئيس أكان الجيش، دودونغ عبد الرحمن، الذي زار المنطقة، أن 17 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، ونُقل 50 آخرون إلى مستشفيات، بعضهم مصاب بحروق بالغة.

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