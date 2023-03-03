الصين تتهم الولايات المتحدة بمهاجمة الشركات بعد قيود التصدير

المصدر: أ ب

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اتهمت الصين الولايات المتحدة بمهاجمة الشركات الصينية بشكل غير لائق بعد أن تعرضت شركة (بي جي آي غروب) المتخصصة في تحليل الجينات و17 شركة أخرى لقيود على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية لأسباب أمنية أو حقوقية.

وتتهم واشنطن الصين بمحاولة الاستعانة بشركات مدنية للحصول على الرقائق الإلكترونية وتقنيات أخرى يمكن استخدامها في صنع أسلحة. وترد بكين بالقول إن الحكومة الأمريكية تحاول إيقاف المنافسين التجاريين المحتملين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الولايات المتحدة "تختلق الأعذار لقمع الشركات الصينية"، ودعت واشنطن إلى "التخلي عن التحيز الأيديولوجي"و "التوقف عن إساءة استخدام الأعذار المختلفة لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول". وأضافت ماو أن بكين "ستحمي بشدة الحقوق المشروعة" لشركاتها.

في المقابل، قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ترى خطراً يتمثل في أن شركتين فرعيتين من (بي جي آي) ربما تساهمان في جهاز المراقبة الحكومي.

وأضيفت الشركتان الفرعيتان (بي جي آي ريسيرش) و(بي جي آي تيك سولوشنز) إلى "قائمة الكيانات" التي يطلب منها الحصول على إذن حكومي للحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.

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