قوات روسية تتصدى لتوغل «كوماندوس» أوكراني في بريانسك الحدودية

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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نقلت وكالات أنباء رسمية عن مسؤولين روس قولهم، أمس، إن القوات الروسية تقاتل مجموعة من 50 فرداً من الكوماندوس الأوكرانيين تسللت لمنطقة بريانسك المحاذية للحدود الأوكرانية واحتجزت عدداً من الأشخاص رهائن.

بيان

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان، نقلته وكالات أنباء روسية أمس، أن قواته والجيش تحاول تصفية ما وصفتها بأنها «مجموعة مسلحة من الأوكرانيين» عبرت الحدود. وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك إن الأوكرانيين أطلقوا النار وقتلوا شخصاً. وقال بوجوماز على قناته على تيليجرام «مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية اخترقت منطقة كليموفسكي في قرية لوبيتشاني... أطلق المخربون النار على سيارة متحركة. ونتيجة للهجوم قتل أحد السكان وأصيب طفل في العاشرة من عمره». وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً بطائرات مسيرة وأطلقت قذائف مدفعية على مناطق أخرى قرب الحدود.

اختراق

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن الأوكرانيين اخترقوا قريتين واحتجزوا سكاناً رهائن في إحداهما. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن 100 شخص احتجزوا رهائن في متجر في قرية لوبيتشاني التي تبعد أقل من كيلومتر واحد تقريباً عن الحدود الروسية الأوكرانية.

وفي أعقاب هذه التطورات عقد مجلس الأمن الروسي اجتماعاً طارئاً بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث كيفية التعامل مع تسلل «مخربين أوكرانيين» إلى بريانسك، فيما أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن بوتين يتلقى تقارير مستمرة من وكالات إنفاذ القانون عن هجوم المسلحين الأوكرانيين وأنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة لتدمير «الإرهاب الأوكراني» هناك. ونقت وكالة ريا نوفوستي عن الكرملين أن بوتين ألغى زيارته المجدولة اليوم إلى إقليم ستافروبول بسبب الوضع في بريانسك.

هجوم إرهابي

وتعليقاً على الهجوم الذي نفذه متسللون أوكران على منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث بالهجوم الإرهابي. وقال في كلمة ألقاها إن «الإرهابيين» دخلوا المنطقة الحدودية وفتحوا النار على المدنيين. وأضاف: «رأينا أنها كانت سيارة مدنية، ورأينا المدنيين والأطفال يجلسون هناك»، في إشارة إلى استهداف المتسللين للمدنيين واحتجاز بعضهم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. وتوعد بوتين برد حازم.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية أول من أمس إن روسيا تشن هجمات بطائرات مسيرة ضد أوكرانيا انطلاقاً من منطقة بريانسك التي تقع إلى الشمال من أوكرانيا وأقرب للعاصمة كييف من أي موقع آخر لشن هجمات.

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