الأرض تنتفض.. زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب فانواتو بالمحيط الهادئ

المصدر: د ب ا

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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر المنطقة القريبة من جزيرة فانواتو بالمحيط الهادئ قبل الساعة الخامسة صباح يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وذكرت إذاعة "راديو نيوزيلندا"، اليوم الخميس، أن الزلزال ضرب المنطقة الشمالية من فانواتو، مشيرا إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 80 كيلومترا إلى الجنوب الغربى من بورت أولرى، وعلى عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتعتبر جمهورية فانواتو، دولة جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ، وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني، وتقع على بعد 1750 كم تقريباً شمال شرق أستراليا و 500 كم شمال شرق كاليدونيا الجديدة وغرب فيجي وجنوب شرق جزر سليمان وبالقرب من غينيا الجديدة.



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