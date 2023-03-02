محكمة أمريكية ترفض الإفراج عن قاتل روبرت كينيدي

المصدر: د ب ا

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رفضت السلطات الأمريكية مجددا طلب سرحان سرحان الإفراج المشروط عنه، وذلك بعد 55 عاما من قيامه بإطلاق النار على المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت اف كينيدي وقتله في لوس انجليس.

وجاء الرفض من جانب لجنة بولاية كاليفورنيا في سان دييجو، بعدما توصلت لجنة مؤلفة من شخصين عام 2021 إلى أنه يمكن الإفراج عن سرحان، ولكن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم رفض القرار.

وفي مقالة افتتاحية بصحيفة لوس انجليس تايمز في يناير 2022، كتب نيوسوم أن سرحان، الذي قتل كينيدي وأصاب خمسة آخرين في فندق امباسدور في لوس انجليس في الخامس من حزيران/يونيو 1968، مازال يمثل خطرا على العامة .

وقالت انجيلا بيري محامي سرحان إن قرار لجنة مؤلفة من شخصين برفض الإفراج عن موكلها أمس الأربعاء تأثر بمعارضة نيوسوم للإفراج عن سرحان/ 78 عاما/.

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