ارتفاع عدد وفيات قارب المهاجرين قبالة إيطاليا إلى 67

المصدر: (روما - رويترز )

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أقام أقارب ضحايا قارب مهاجرين غرق قبالة سواحل إيطاليا الصلوات وابتهلوا بالدعاء تأبيناً لأحبائهم أمس، في قاعة رياضية في مدينة كروتوني بإقليم كالابريا الإيطالي، والتي تراصت فيها توابيت أكثر من 60 مهاجراً لقوا حتفهم في حادث الغرق الذي وقع الأحد.

وقال مسؤولون محليون أمس، إن عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم جراء تحطم قارب المهاجرين بالقرب من ساحل إيطاليا الجنوبي ارتفع إلى 67 شخصاً، ولا يزال كثير من ركاب القارب في عداد المفقودين. وأضافوا أن رجال الإنقاذ عثروا على جثتي طفلين آخرين ليرتفع عدد ضحايا المأساة من القُصر إلى 16 شخصاً.

وكان القارب، الذي تعتقد السلطات أنه كان يقل ما يصل إلى 200 مهاجر، أبحر من تركيا وغرق بسبب ارتفاع أمواج البحر قبل فجر الأحد بالقرب من منتجع ستيكاتو دي كوترو على الساحل الشرقي لكالابريا.

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