المعارك تحتدم في محيط مدينة باخموت

المصدر: عواصم - وكالات

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بعد يوم من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مناطق في العمق الروسي وصولاً إلى ضواحي العاصمة موسكو، تقول روسيا إنها أحبطت أمس، هجوماً واسعاً للطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، في وقت يزداد القتال ضراوة حول مدينة باخموت في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قوات الدفاع الجوي نجحت بمنع تنفيذ هجوم مكثف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم.

وأشارت في بيانها إلى أنه تم إسقاط ست طائرات مسيرة وتعطيل أربع أخرى بمساعدة الأنظمة التقنية المضادة. بالإضافة إلى ذلك، وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون، شرقي أوكرانيا، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية التي أضافت أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز «سو- 24» فوق بلدة دروجكوفكا في دونيتسك.

وأفادت مصادر عسكرية روسية أن القوات المظلية التابعة للجيش الروسي بدأت بالتقدم في بلدة كريمينايا وبدعم من لواء المدرعات في لوغانسك. وأظهرت مقاطع الفيديو تقدم دبابات «تي 90 - بروريف» وأنظمة قاذفة اللهب الثقيل.

معركة باخموت

وقال يفجيني بريغوزين مؤسس مجموعة فاجنر الروسية، إن القوات الأوكرانية تقاوم بشدة محاولة روسيا السيطرة على مدينة باخموت وتضحي باحتياطيات إضافية مهولة في المعركة الدموية.

وحذر قادة أوكرانيون في الأيام الماضية من أن الوضع على الأرض يزداد صعوبة مع تصعيد روسيا محاولاتها لتطويق باخموت.

وقال بريغوزين في رسالة صوتية قصيرة نشرتها الخدمة الإعلامية التابعة لمجموعته «الجيش الأوكراني يدفع باحتياطيات إضافية إلى أرتيوموفسك ويحاول الاحتفاظ بالمدينة بكل ما أوتي من قوة». وأضاف «يبدي عشرات الآلاف من مقاتلي الجيش الأوكراني مقاومة شرسة».

وقال الجيش الأوكراني في إفادة صحافية أمس «يواصل الروس تقدمهم باتجاه باخموت. لا يتوقفون عن اقتحام مدينة باخموت».

الأصعب

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو إن معركة باخموت «هي الأصعب» لكن الدفاع عنها ضروري. وأضاف «شدة القتال تتزايد».

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