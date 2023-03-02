انطلاق قمة في الغابون لحماية الغابات المدارية

المصدر: (ليبرفيل - أ.ف.ب)

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انطلقت أمس، في ليبرفيل في الغابون قمة مكرسة لحماية الغابات المدارية بهدف إيجاد «حلول ملموسة» تجمع بين الإدارة المستدامة لهذه الغابات والتنمية الاقتصادية للدول التي تملكها. وقال لي وايت وزير الموارد المائية والحرجية في الغابون، في افتتاح هذا الحدث الذي ينظم مع فرنسا بعنوان «وان فوريست ساميت» (قمة الغابة الواحدة)، «تشكل الغابات 20 إلى 30 % من حل مشكلة التغير المناخي الذي يشكل بنظري التهديد الأكبر الماثل أمامنا».

وتقام القمة التي تنظم بمبادرة من الرئيسين الغابوني علي بونغو، والفرنسي إيمانول ماكرون، الأربعاء والخميس، بهدف تحسين حفظ غابات العالم والمساهمة في حماية البيئة والأنواع وسط الاضطرابات المناخية.

وشدد المنظمون على أن القمة لا تهدف إلى إقرار إعلانات سياسية جديدة، مشددين على ضرورة تطبيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس للمناخ في 2015 ومؤتمر الأطراف الخامس عشر في مونتريال حول التنوع البيولوجي في 2022.

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