مالي تؤكد التعاون العسكري مع روسيا

المصدر: (باماكو - د.ب.أ)

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أعلن رئيس وزراء حكومة مالي الانتقالية شوجيل كوكالا مايجا، مواصلة التعاون العسكري مع روسيا، معرباً عن رضا بلاده عن المعدات العسكرية الروسية. وقال مايجا في حديث لوكالة «نوفوستي» نشرته أمس: «(راضون) بشكل تام! حتى الآن نحن راضون تماماً، وكما قلت، سيستمر هذا التعاون».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في زيارة لمالي بداية الشهر الجاري في إطار جولة أفريقية، أن بلاده ستواصل المساعدة على حل الأزمات في أفريقيا مع دعم الحوار بين الأطراف المحلية من دون التدخل فيه. وأضاف لافروف، في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية المالي إن «على الدول الغربية قبول حقيقة أن العالم يتغير مع ضرورة احترام البلدان الأخرى»، مؤكداً أن «ردود الفعل السلبية لدول الغرب على تعزيز التعاون مع مالي، أحد مظاهر نهجها الاستعماري».

وأكد لافروف في وقت سابق أيضاً، أن روسيا أرسلت في 19 يناير الماضي دفعة كبيرة من المعدات الجوية إلى مالي، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والعسكري الفني يشهد تطوراً جديداً في العام الجاري.

وفي نوفمبر عام 2021 سلمت روسيا مالي أربع مروحيات نقل عسكرية من طراز «مي-171». وفي أغسطس عام 2022 تلقت مالي من روسيا عدداً من الطائرات والمروحيات الحربية ومن بينها طائرات «L-39» القتالية للتدريب وطائرات «سو-25» الهجومية، بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز «مي-24 بي» و«مي-8». بحسب نوفوستي.

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