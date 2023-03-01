الأمم المتحدة: نحو 50 ألف قتيل في زلازل تركيا وسوريا

المصدر: أ ب

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قال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الثلاثاء إن الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا قتلت ما لا يقل عن 50 ألف شخص واصابت عددا أكبر وشردت مئات الآلاف وما زال عشرات الآلاف في عداد المفقودين.

وأخبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه بعد ثلاثة أسابيع من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر في جنوب تركيا وشمال سوريا، والذي تلته هزات ارتدادية قوية بما في ذلك يوم الإثنين، أصبح حجم الكارثة الآن أكثر وضوحا: فقد قتل ما لا يقل عن 44 ألف شخص في تركيا و حوالي 6000 في سوريا، خاصة في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة..

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الثلاثاء إن نداء الأمم المتحدة العاجل من أجل جمع 397.6 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال السوري تم تمويله بنسبة 42٪ وتم تمويل نداء المليار دولار للضحايا في تركيا بنسبة 7.4٪ فقط- وهذا لا يغطي سوى الاحتياجات الطارئة للأشهر الثلاثة المقبلة.

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