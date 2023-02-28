القضاء الباكستاني يأمر باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمر القضاء الباكستاني باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وأصدرت المحكمة في العاصمة إسلام آباد، اليوم، مذكرة توقيف بحق خان، فيما دعا أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات وسط أزمة سياسية متصاعدة.

وأوضحت المحكمة أن رئيس الوزراء السابق غاب عن جلسة استماع بتهمة بيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله.

وجاء أمر القاضي ظفر إقبال في يوم من أيام الدراما السياسية في باكستان، حيث قضت ثلاث محاكم أخرى، اليوم، أن خان محصَّن من الاعتقال بتهم منفصلة تتعلق بالإرهاب، ومحاولة قتل ضد سياسي منافس، والكسب غير المشروع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز