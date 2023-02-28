موسكو تستبعد السلام وتحذر من حرب نووية

المصدر: عواصم - وكالات

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استبعدت موسكو إمكانية تحقيق السلام مع أوكرانيا في الظروف الراهنة، مؤكدة استمرار عمليتها العسكرية، ومحذرة من أن استمرار التسليح الغربي لكييف، قد يؤدي إلى حرب نووية. وذكر الكرملين، أمس، أن الخطة التي اقترحتها الصين الأسبوع الماضي لتسوية النزاع في أوكرانيا «تستحق الاهتمام»، لكن الظروف اللازمة لحل سلمي غير مستوفاة «في الوقت الراهن». وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن «العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة».

وقال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي إن استمرار الغرب في تزويد كييف بالأسلحة، قد يقود لكارثة نووية عالمية. وأضاف إن «ضخ الأسلحة يمكن أن يستمر... وأن يعرقل أي إمكانية لإحياء المفاوضات». وتابع «لا يريدون في الغرب أن يفهموا أن أهدافهم ستنتهي بالتأكيد بفشل ذريع.. ونهاية للعالم. ستنسى لقرون كيف كانت حياتك في السابق، حتى تتوقف الأنقاض عن إطلاق الإشعاع».

عزل قائد

وفيما عزل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائداً عسكرياً بارزاً في منطقة شرق دونباس، استمر القتال شرقي أوكرانيا، خاصة بالقرب من باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك.

وأسفر هجوم روسي بمسيّرات، أمس، عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في خميلنيتسكي غربي أوكرانيا، وقال الجيش الروسي إنه استهدف «مركز قيادة العمليات الخاصة في الغرب». وأضاف «في منطقة كييف، تم ضرب مركز الاستخبارات الإلكترونية، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية».

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